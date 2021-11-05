İstanbul SAHA EXPO 2021 ile oyunun kurallarını yeniden yazıyor

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, 10- 13 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceği SAHA EXPO 2021 fuarı ile birçok ilke imza atacak. 10-13 Kasım tarihleri arasında hibrit olarak başlayacak fuar, 15 Kasım tarihinde sanal fuara dönüşecek.

Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk hibrit fuarı olacak SAHA EXPO 2021, 15 Kasım'da 3D Sanal Fuar olarak devam edecek ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

YENİ KURALLAR VE YÜKSEK TEKNOLOJİLERLE, GELECEK SAHA EXPO 2021'DE

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek. BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer alacağı fuarda, başka savunma fuarlarda yer almayan; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojiler ile üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtılacak.

PROJELER SAHA EXPO' DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Katılımcı firmalar yeni ürünlerini SAHA EXPO' da sahneye sunuyor olacaklar. Fuarda sahnenin yıldızı stratejik ürünler ve projeler oluyor. Özellikle KOBİ' ler aktif olarak sürdürülebilir çözümler arayan alıcılar yüz yüze görüşme fırsatı yakalayarak yepyeni iş birliği olanakları kuruyor olacaklar. Ayrıca iş birliğini ilerletmek isteyen katılımcılar için proje afiş panosuyla firmalar arası iş birliği artıyor olacak. Projeler panolardan masalara, masalardan sahaya çıkacak.

GELECEĞE DOKUNAN START- UP'LAR SAHA EXPO' DA TEK ÇATI ALTINDA BİR ARADA OLACAK

SAHA EXPO fuar süresi boyunca oluşturduğu sergi alanları ile, Start-Up'lara, katılımcılar ve ziyaretçilerle bir araya gelerek projelerini paylaşma ve güçlü bir network oluşturma fırsatı sunuyor. Gerçekleştirilecek etkinliklerde, genç girişimcilerin çıktıları olan projelerini, bilgilerini ve fikirlerini geliştirmeleri, beceri ve güven kazanmaları için güçlü bir ağ oluşturmaları hedeflenmektedir.

OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİLERİN İMZALARI SAHA EXPO' DA ATILIYOR

Geleceğin teknolojilerini hayata geçirecek güçlü ortaklıkların ve iş birliklerinin imzaları SAHA EXPO' da atılacak. Etkinlik süresince gerçekleşecek ulusal ve uluslararası ortaklık anlaşmalarının imzalarına ev sahipliği yapılırken aynı zamanda basın merkezimiz ile bu anlaşmalar kamuoyuna duyurulacaktır.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ İLE SAVUNMA SANAYİSİNİN ANA BAŞLIKLARI KONUŞULACAK

Fuar süresi boyunca, dünya çapında bilinen sektör temsilcilerinin katılacağı panellerde; Savunma Sanayisinde İnsansız Sistemler ve Yapay Zeka Uygulamaları, Türkiye'nin Uzay Programı Yol Haritası, Savunma Sanayisinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası, Savunma Sanayisinden Sivil Sektörlere: Milli Teknoloji Hamlesi, Havacılık ve Uzay Sanayinde Endüstriyel İş birliği, Türkiye- Ukrayna Savunma Sanayi İşbirliği, Türkiye'nin Araştırma Alt Yapıları ve Bunların Savunma Sanayi Yansımaları, Türkiye'nin Motor Geliştirme Yol Haritası ve Sektörel Entegrasyon konu başlıkları ile Savunma Sanayinin en güncel konuları konuşulacak.