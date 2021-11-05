TÜİK’ten açıklama: TÜFE bağımsız hesaplanmaktadır

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE
) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti. TÜİK'in istatistikleri yayımlamasının ardından bazı yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklama yaptı.
TÜİK açıklamasında, "Kurumumuz hakkında bugün basında yer alan iftira ve yalanlara dayalı bir yazı üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. TÜİK tarafından üretilen istatistikler, Eurostat ve IMF gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır. İstatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemler, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, TÜİK internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
TÜFE BAĞIMSIZ HESAPLANMAKTADIR
TÜFE'nin hesaplanmasıyla ilgili konulara da değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TÜİK Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplamaktadır. TÜİK'in faaliyetleri hakkında doğru bilgi almak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Kurumumuz her türlü iletişime açıktır. Kurumumuz tarafından eğitim amaçlı olarak rutin bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda bölge müdürleri ile konuşulduğu iddia edilen hususlar tamamen yalan ve hayal mahsulüdür. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olarak, maksatlı şekilde üretilen bu tür yalan ve iftiralarla dolu, mesleki ve ahlaki değerlerden uzak, mesnetsiz ve hayal ürünü iddialara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."