Yeni nesil ameliyat teknolojisine 5G desteği

HAYATIN her alanında internet hızının artması ve akıllı algoritmalarla birlikte değişim hızlandı. Özellikle pandemi döneminde sağlık alanındaki yenilikler hayatımıza girmeye başladı. Bu kapsamda yapılan son çalışmalardan birine Türk Telekom
imzasını attı. Türk Telekom, 5G ile çevrim içi uzaktan gerçek bir ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladı. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, Ankara Acıbadem Hastanesi
'nde düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan "Thuflep Omega" adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
HASSAS VE ETKİLİ İŞLEM
Cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan Prof. Dr. Lütfi Tunç, cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Tunç, "Türk Telekom'un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.
TELETIP UYGULAMASI
Tele-Cerrahi, Tele-Teşhis, Tele- Tedavi gibi Teletıp çözümleri için kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
da, 5G iletişim teknolojileri sayesinde, sağlık çözümlerinin farklı bir noktaya ulaştığını belirtti. Kıraç, "Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip edip görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple'ın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom'un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı" dedi.