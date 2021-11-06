Enflasyon karşısında emeği koruyacağız

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye
'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi. 2.500 sektöre yönelik asgari ücret araştırması yaptıklarını söyleyen Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bakanlığın 2022 yılı toplam bütçesinin 83 milyar 851 milyon 907 bin lira olduğunu belirten Bilgin, şu mesajları verdi:
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 137 ARTTI:
2002'de 184 lira olan net asgari ücreti 2021'de 2.825 liraya çıkarıldı. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında, net asgari ücreti yüzde 137 oranında artırılmış, yani nerdeyse 1 buçuk katlık bir artış sağlandı. Asgari ücret karşılaştırmalarında dünya ülkeleri arasındaki yerimiz daha da ön sıralara doğru taşındı. 2022'de uygulanacak asgari ücretin tespiti amacıyla aralık ayı başında çalışmalarımızı başlatacağız.
3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI:
Memurları ilgilendiren 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme maddesi haline getirdik. Onu da çözüm sürecine koyduk. Çalışmalarını yapıyoruz. Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Farklı kamu kuruluşları ve sendikalarımızla birlikte çalışacağız.
SÖZLEŞMELİLERE KADRO HAKKI:
Kamudaki sözleşmeli personel statüsü ciddi bir soruna yol açıyor. İsteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bakanlık bünyesinde gerçekleştiriyoruz, arkasından diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Nihai kararımızı sendikalarla gerçekleştireceğiz.
AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARI:
Aktif iş gücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimi uygulanıyor. Bu alanlarda yenilikler yapmak gerekiyor. İstismar edilen boyutlarının olduğunu tespit ettim. Bunları ortadan kaldırmak gerekiyor.
GAZİANTEP PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ
Sanayinin talep ettiği farklı eğitim düzeylerindeki emeği sanayide doğrudan doğruya işin içerisine koyacağız. Gaziantep'teki ilgili yapılarla görüştük, onların taleplerine göre bunu 'endüstriyel üretim sürecinde eğitim' diye tanımlıyoruz. Üç aylık eğitimi altı aya çıkartacağız. Daha sonra bu çalışmayı Türkiye genelinde uygulayacağız. Ne kadarını istihdam edeceklerine bakacağız. İşçilerin üç aylık eğitim sürecindeki ücret ve sosyal güvenlik harcamalarını biz vereceğiz ama karşılığında bizim finanse ettiğimiz sürenin iki misli istihdam edilmelerini, en az yüzde 60'ının istihdam edilmelerini isteyeceğiz. Onlar da bu konuda bizimle uzlaştı. Uygulamanın başarılı olacağı kanaatindeyim. Bunun sonuçlarını akademik olarak da ölçeceğiz.
% 7 BÜYÜME 1 MİLYON İSTİHDAM
Yüzde
7 civarındaki büyüme 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağladı. Şu anda hangi sanayi kuruluşuna giderseniz veya sanayicilerin taleplerini dikkate alırsanız bakanlığımız bu soruna aktif işgücü programlarıyla kısmi cevap vermek istiyor. Tabii bunu bütün olarak aktif iş gücü programlarıyla çözmek mümkün değil, daha farklı politikalar geliştirmek lazım. Eğitim ile içerisinde bulunduğumuz ekonomik şartları yeniden düzenlemek lazım.
BORCU OLMAYANA BEYAZ BAYRAK
Kasım ayı sonu, aralık başında "beyaz bayrak" uygulamasına geçmeyi planlıyoruz. Bir işyerinin sigorta ve vergi borcu yoksa o işyerinde sendika varsa o işletmeye 'Beyaz Bayrak' vereceğiz. Turizm işletmelerinde yaptığı 5 yıldız, 4 yıldız gibi derecelendirme veya bir anlamda sembolik değerlendirme ölçeğini iş yerlerine taşıyacağız. Üzerine 'burası düzgün ve örgütlü bir işyeridir' ibaresi koyacağız. Bu işyerlerine bazı avantajlar sağlanacak.
ENFLASYONA KARŞI ARAÇLARIMIZ VAR
Bu yıl asgari ücret desteği kapsamında 4.4 milyar lira kaynak aktarıldı. Türkiye büyürse sosyal politikalarıyla birlikte sosyal bütünleşmeyi ve dayanışmayı artırarak devam eder. Elbette sorunlarımız var. Bilhassa enflasyon bu sosyal politikaların karşısındaki en önemli düşmanlardan biridir ama enflasyona karşı da mücadele edecek araçlarımız vardır. Bu araçlardan biri asgari ücrettir, toplu sözleşme mekanizmamızdır, diğeri sosyal desteklerdir.
1.6 MİLYON İŞLETMEYE 45.2 MİLYAR DESTEK
Nakdi
ücret desteği kapsamında 3.1 milyon çalışana 14 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.8 milyon çalışana 36.7 milyar lira ödeme yapıldı. Normalleşme desteğinden yararlanan sigortalı sayısı 2 milyon olurken toplam 4.8 milyar liralık destek sağlandı. Salgın döneminde, işsizlik ödeneği olarak 1.4 milyon kişiye yaklaşık 7.8 milyar lira ödeme yapıldı. Ağustosa kadar ortalama 1.6 milyon işyerine toplam 45.2 milyar lira ödeme yapıldı.