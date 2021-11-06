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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 6.11.2021 10:57

Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor! Yoğun talep var: Kilosu 1500 lira...

İHA
Hatay’dan dünyaya ihraç ediliyor! Yoğun talep var: Kilosu 1500 lira...

Hatay’da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı kapısuyu mahallesinde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyorlar. Mahalle sakinleri tarafından 7 kilometre uzaklıkta bulunan Musa dağından toplanan defne yaprakları, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalanarak dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.



Defne ağacından yaprakları toplayan Cengiz Keser, "Biz Defne ağaçlarının diplerini veya etraflarını toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Defne ağacının hem meyvesinden hem de yaprağından yağını elde edebiliyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Geçmişte bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bizden sonra çocuklarımız yapacak" dedi.



Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şuan Defne yaprağının kilosu bin 500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden bin TL idi bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne Ağacını yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika'ya ihraç ediliyor" dedi.



Yüksel, Defne yaprağından bir çok ürün elde edildiğini belirterek, bunların başında ilaç ve kozmetik ürünler geldiğini kaydetti. Yüksel, "Biz bunları buradan aldıktan sonra fabrikaya gönderiyoruz. Orada işlemlerinden sonra tekrardan yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor! Yoğun talep var: Kilosu 1500 lira...
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