Milli ekonomiye 614 milyar TL finansman

Yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayrı nakdi kredilerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artıran Vakıfbank 'ın milli ekonomiye desteği 614 milyar TL'yi aştı. Bankanın toplam aktifleri ise yıllık bazda yüzde 20'nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın brüt kârı 2 milyar 755 milyon TL, net kârı ise 2 milyar 178 milyon TL olarak gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih , her geçen gün daha da güçlenen dijital bankacılık kanalları ve gelişen alt yapıları ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ettiklerini, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştirdiklerini söyledi.Tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Üstünsalih, şöyle devam etti: "Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken en önemli kaynağımız olan tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, Sky limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip Sky Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan sunduğumuz kampanyalar sayesinde toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 196 milyar TL seviyesine yükseldi."Türkiye'nin 81 ilindeki Vakıfbank şubelerini ziyaret edenlerin artık "Sürdürülebilir Bankacılık" logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih, "Temel ilkeleri, 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği uluslararası standartları temel alarak kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. 'Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz' sözünün altına imzamızı attık. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Her alanda katma değer yaratmaya ve bu değeri her geçen gün artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Üstünsalih, yabancı yatırımcıların artık sadece alacakları getiriye değil, kaynakların nereye harcandığına da önem verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı: "Sürdürülebilirliğin yalnızca uzun vadede dünyamızın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğu hususu çok geniş bir kesim tarafından kabul ediliyor. Mevduat bankalarınca ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini Aralık 2020'de tamamladık. Bir yıl geçmeden eylül ayında ikinci Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Nisan ayındaki sendikasyon yenilememizi de sürdürülebilir sendikasyon olarak gerçekleştirdik. Şu anda fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız."