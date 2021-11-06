’Siper’ başarıyla ateşlendi! İşte envantere gireceği tarih





KATMANLI HAVA SAVUNMASI OLUŞTURULACAK



Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-A+ füzesi teslim edildi. Orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O+ füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı.