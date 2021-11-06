Tarıma yatırım, geleceğe yatırımdır

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

HİBE YOLUYLA DESTEK VERİLECEK

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL'dir. Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

ALTYAPI YATIRIM KONULARI

A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir. Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Başvuru Zamanı: Başvurular 21.01.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi, El sanatları ve katma değerli ürünler, İpek böceği yetiştiriciliği, Su ürünleri yetiştiriciliği, Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları.