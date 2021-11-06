TOGG gaza bastı: Yerli otomobil 3 koldan yeni aşamaya geçti

ŞARJ ÜNİTELERİ VE İSTASYONLARI HAKKINDAKİ İKİ STANDARDIN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.