Türk Hava Yolları’ndan İstanbul ve Ankara açıklaması: Yoğun sis nedeniyle iptal veya gecikmeler yaşanabilir

SAAT 11:40 İTİBARİYLE SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.



Marmara Bölgesi'nde dün geceden bu yana devam eden sis, İstanbul'da hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis yüzünden saat 08.00 itibariyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, 20 uçuş da iptal edildi. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferleri iptal edildi. Sisin etkisini yitirmesiyle saat 11.10'dan sonra kalkmak için sıra bekleyen 4 uçak havalanmaya başladı. Uçakların saat 11.40'ta iniş yapmaya başlamasıyla havalimanındaki seferler normale döndü.