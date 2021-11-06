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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:17 Son Güncelleme: 6.11.2021 12:11

Türk Hava Yolları'ndan İstanbul ve Ankara açıklaması: Yoğun sis nedeniyle iptal veya gecikmeler yaşanabilir

Türk Hava Yolları’ndan İstanbul ve Ankara açıklaması: Yoğun sis nedeniyle iptal veya gecikmeler yaşanabilir
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul ve Ankara’da etkisini gösteren yoğun sis ile ilgili açıklama yaptı. Üstün, yoğun sisin Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda operasyonları etkilediğini belirterek, “Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir” diye konuştu.

İstanbul ve Ankara'da yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis ile ilgili açıklama yaparak, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda operasyonların etkilendiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YOĞUN SİS NEDENİYLE İSTANBUL VE ANKARA'DA UÇUŞLARDA GECİKMELER YAŞANABİLİR"

"İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız."


İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açıyor. Sis nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ

İGA'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

PEGASUS'tan yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir" denildi.

SAAT 11:40 İTİBARİYLE SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

Marmara Bölgesi'nde dün geceden bu yana devam eden sis, İstanbul'da hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis yüzünden saat 08.00 itibariyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, 20 uçuş da iptal edildi. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferleri iptal edildi. Sisin etkisini yitirmesiyle saat 11.10'dan sonra kalkmak için sıra bekleyen 4 uçak havalanmaya başladı. Uçakların saat 11.40'ta iniş yapmaya başlamasıyla havalimanındaki seferler normale döndü.

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Türk Hava Yolları'ndan İstanbul ve Ankara açıklaması: Yoğun sis nedeniyle iptal veya gecikmeler yaşanabilir
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