Türkiye şoklara uyum sağladı büyümeyi başardı

Fitch Ratings
Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales, Türkiye
'nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak, büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi. Morales, "Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 9.2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor" dedi.
EMSALLERİNDEN DAHA İYİ
Morales, Türkiye'de finans sektörünün de krizlere dayanabildiğini ve finansal cephede Türkiye için bir çıpa vazifesi görebildiğini anlattı. Enerji fiyatlarındaki artışa ilaveten Türk Lirası
'ndaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyonda artışa katkıda bulunmasının beklendiğini belirten Morales, "Eylül ayında yaptığımız enflasyon tahminimiz 2021 yılını yüzde 17'nin üzerinde kapatacağımız yönündeydi. Bunun 2022 yılında yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Artan turist sayısının Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkilemesini beklediklerini belirten Morales, şunları kaydetti: "Bu yıl cari açığın yüzde 3 seviyesine gerilemesini, 2022'de yüzde 2.3 düşerek 2023'te yüzde 2.4 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. Türkiye'nin kredi notu, borç seviyeleri ve bütçe açığı açısından emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi durumda olan kamu maliyesine ilişkin Türkiye ekonomisine vurguladığımız bazı güçlü yönlerini yansıtıyor."