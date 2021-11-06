Yalova Makine İhtisas OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de bir ilk olan ve gelecekte diğer OSB'lere rol model olması beklenen yeni nesil organize sanayi bölgesi, Yalova Makine İhtisas OSB'yi ziyaret etti.

Yalova Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü'nün Yalova Makine OSB içerisinde kurulması için daha önce imzalanan protokole ek olarak bugün Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın himayesinde Yalova'ya kazandırılacak Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümü Yalova Valiliği'nde yapılan protokol imza töreni ile resmileşti. Bu sayede Üniversite ve Sanayi işbirliği fiziken hayat bulacak.

BAKAN VARANK, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in imzaları attığı protokolde, Bakan Varank'ın yanında; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da hazır bulundu. Bakan Varank ve beraberindeki heyet ilk olarak; önümüzdeki aylarda 50 üretim tesisi ve 23 sosyal donatının temellerinin atılacağı OSB 1. Etap çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in çalışmalar hakkında Bakan Varank'ı bilgilendirdiği kısa süreli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Özdemir tarafından Varank'a güneş saati hediye edildi.

