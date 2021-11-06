Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: Yalova’da 25 bin kişilik istihdam yaratacağız

Yenilikçi, çevreci ve yüksek teknolojili OSB sloganı ile yola çıkan ve önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olmasının yanı sıra işsizlik probleminin çözümüne de katkı sağlayacak. "Yalova Makine İhtisas OSB, Yalova İli İstihdam Geliştirme Projesi ile işsizlik sorununa büyük ölçüde çare olacak" diyen Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Genel toplamda 25 bin kişiye iş imkânı sağlayacak proje, bölgede İŞKUR'a kayıtlı bulunan 22 bin kişi ve Yalova geneli için büyük bir istihdam kaynağı yaratacak" ifadelerini kullandı.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB HEM İŞ ÖĞRETECEK HEM DE İSTİHDAM EDECEK

Sanayicinin öncelikli ihtiyacının nitelikli personel olduğuna dikkat çeken Direnç Özdemir, "Bu bilinçle, altyapı inşaatlarımızla beraber nitelikli personel yetiştirme ve sağlama çalışmalarımıza da başladık. 2022 baharında üretim tesislerimiz faaliyete başladığında, sanayicilerin Yalova ili genelinde ihtiyaç duyacağı insan kaynağını detaylı tetkik etmek ve bu istihdamı Yalova genelinden sağlamak için yürüttüğümüz Yalova ili İstihdam Yol Haritası Projemiz sonuçlandı. Proje kapsamında nitelikli ve aranan bir personelde bulunması gereken vasıfları tespit ettik ve yapacağımız Sürekli Eğitim Merkezi'mizde açacağımız meslek garantili kurslar ile de bu personelleri bünyemizde yetiştirerek işsizliğin azaltılmasına destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK PROJE

Fırsat eşitliği ve sosyal gelişmeyi destekleme faaliyetleri kapsamında, bölge genelinde yüzde 21 seviyelerinde olan kadın istihdamını ve yüzde 25 seviyelerinde olan beyaz yaka istihdamını 5 yıllık projeksiyon ile yüzde 50 seviyelerine çıkartacak projeler yürüttüklerinin altını çizen Direnç Özdemir, "Yalova Makine İhtisas OSB, istihdam yaratmanın yanı sıra bölgenin çalışan profilini de değiştirecek. Kadınların iş hayatına girmesine ve iş hayatında yükselmesine destek sağlayacak. Katma değerli üretime odaklandığımız için önümüzde 5 yıl içerisinde, beyaz yaka diye tabir ettiğimiz nitelikli çalışan sayısını da OSB içinde yüzde 50 seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB, bölgedeki meslek lisesi ve meslek yüksekokullarıyla yaptığı işbirliklerinin yanı sıra Yalova Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında, üniversitenin Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin OSB içinde kurulmasına öncülük edecek. Ayrıca bölümlerin binaları da Yalova Makine İhtisas OSB tarafından yapılarak Yalova Üniversitesi'ne teslim edilecek.

