Yalova Makine İhtisas OSB’den eğitim seferberliği

Önümüzdeki yılın başında hizmete girmesi beklenen, yeni nesil organize sanayi bölgesinin ilk temsilcilerinden Yalova Makine İhtisas OSB, bölgeye değer katmak için eğitim seferberliği başlattı. Bir yandan kuruluş çalışmalarına devam eden Yalova Makine İhtisas OSB bir diğer yandan da sanayi-akademi iş birliği projelerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Yalova Üniversitesi ile Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokole göre Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin binası, OSB içinde inşa edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu Yalova Valiliği'nde gerçekleşen törende, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir tarafından projenin imzaları atıldı. Protokolde, makine sektörünün ve bölge sanayicisinin gelişimine hizmet etmesi planlanan Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri binalarının, Yalova Makine İhtisas OSB tarafından inşa edilmesi ve Yalova Üniversitesi'ne tahsis edilmesi de kararlaştırıldı.

FAKÜLTE BİNALARINI YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB YAPACAK

İmza töreninde konuşan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir şunları söyledi: "Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin OSB içinde kurulmasına yönelik protokolü imzaladık. Bu vesile ile dünyada çok iyi örnekleri olan sanayi içerisinde üniversite eğitiminin çok güzel bir modelini Yalova'mızda büyük bir teknik üniversite kampüsü ile gerçekleştirmiş olacağız. Binaları biz yapıp üniversitemize hibe ediyoruz. Binaların bütün maliyeti tarafımızdan karşılanarak üniversitemize eğitim öğretim için teslim edeceğiz." Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çeken Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci, bu kapsamda daha önce teknopark kurulması yönünde protokol imzalandığını da hatırlattı ve şunları söyledi: "Organize sanayi bölgesi ile uygulamaya dayalı nitelikli insan elaman yetiştirmek ve müşterek Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere iş birliğini geliştiren bir projenin imzalarını attık. Bakanlığımızın destekleri bizleri çok heyecanlandırıyor."

ŞEHİT SERCAN YAZAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İLE DE PROTOKOL İMZALANDI

Üniversitenin yanı sıra liselerle de nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yalova Makine İhtisas OSB, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile okul-sanayi işbirliği protokolü gerçekleştirdi. Protokolle; Şehit Sercan Yazar MTAL, Yalova Makine İhtisas OSB'nin pilot okulu olacak. Öğrenciler, makine ihtisasında gelişirken, OSB tarafından sunulan burs ve staj imkanlarından faydalanacak. Projenin mimarlarından olan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, gençlerin omuzlarında yükselecek olan bir kalkınma hikâyesini başlatacaklarını söyledi. Okulda, Yalova Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile inceleme yaptıklarını söyleyen Özdemir, "Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte ziyaret ettik ve yapacağımız fiziksel dönüşümlerin keşfini gerçekleştirdik. Teori ve pratiği eş zamanlı öğrenmiş, işinin erbabı genç bir kuşak yetiştireceğiz ve iş sahibi yapacağız" dedi.

HEM DİPLOMA HEM USTALIK BELGESİ

OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokol kapsamında sanayinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verecek branşlarda eğitimler geliştirilecek ve bu eğitimler okul bünyesindeki tüm öğrencilere uygulanacak. OSB içerisinde kurulması planlanan 'Yalın Model Fabrika' eğitimlerinden oluşturulacak eğitim planı dahilinde öğrencilere, İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı ve Yaz Dönemi Stajlarını OSB bünyesindeki üretim tesislerinde yapabilmeleri ile ilgili yardımcı olunacak. Protokol ile ayrıca bu liseden mezun olan öğrencilerden lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi alan ve yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlamış olanlara OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlanması hedefleniyor.