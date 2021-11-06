Yalova Makine İhtisas OSB’den Kazakistan yoklaması

Yalova Makine İhtisas OSB İş Geliştirme Uzmanları Ayşe Burcu Eyüpoğlu ve Oğuzhan Kadir Ören, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giderek OSB üyelerinin Kazakistan pazarına açılım noktasında görüşmeler gerçekleştirdi. Ekipler, Başkonsolos Alim Bayel ve Yatırım Daire Başkanı Assylzhan Mirzaliyev ile faydalı istişarelerde bulunuldu. Konuyla ilgili Yalova Makine İhtisas OSB'den yapılan açıklamada, "İşbirliğimizi çok kısa zaman içinde kurumsallaştırıyor olacağız" dendi.

Ziyarette Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Yolcu da hazır bulundu.