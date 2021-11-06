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Giriş Tarihi: 6.11.2021 15:21

Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek

Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek

Yalova’nın en önemli sanayi yatırımlardan olan Yalova Makine İhtisas OSB, henüz faaliyete geçmeden şehre katkı sağlamaya başladı. Kurum, şehrin ING Basketbol Ligi’ndeki temsilcisi Semt77 Yalovaspor’a sponsor oldu.

Yalova Makine İhtisas OSB ile şehrin ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Semt77 Yalovaspor arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gerçekleştirilen törene OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ile Kulüp Başkanı Orbay Tuna katıldı. Yalova'ya her konuda destek olmaya çalıştıklarını dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Eğitime her şart altında destek veriyoruz. Eğitim gibi sporu da çok önemsiyoruz. Yalova'nın genelini kapsayan spor faaliyetlerini destekliyoruz. Bunun da en iyi örneği Semt 77 Yalovaspor. Onun da yanındayız ve onlara sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Orbay Tuna ise Semt77 Yalovaspor'un kentin takımı olduğunu kaydetti. Takımın büyük başarılar elde ederek Süper Lig'e kadar yükseldiğini anlatan Tuna, kulübe desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

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Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek
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