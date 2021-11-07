Giriş Tarihi: 7.11.2021

3 bin kaçak yapı yıkıldı SEDA TABAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak yapılarla mücadelesine tam gaz devam ediyor. Doğal koruma ve sit alanlarında 5.704 kaçak yapı tespit edildi. 3 bini ise yıkıldı