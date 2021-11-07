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Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:36

Bakan Kasapoğlu Grizu-263 Uzay takımı ile bir araya geldi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakan Kasapoğlu Grizu-263 Uzay takımı ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlik ve spor alanında devam eden projeleri incelemek ve yeni projeler ile ilgili görüşmeler yapmak için Zonguldak’a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaelmas Kız Öğrenci Yurdu ziyaretinde üniversitenin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası arenadaki temsilcisi ve gururu olan Grizu-263 Uzay Takımı öğrencileri ile bir araya geldi. Zonguldak protokolünün eşlik ettiği ziyarette Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da yer aldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Grizu-263 Uzay Takımı başta olmak üzere üniversite bilim takımlarının faaliyetleri ve başarıları hakkında bilgi verdi.

Grizu-263 Uzay Takım Kaptanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve öğrenciler tarafından cep uydu ile ilgili olarak bilgilendirilen Bakan Kasapoğlu, ülkemize ve şehre kazandırdıkları başarılardan dolayı Grizu-263 Uzay Takımını tebrik etti ve kendilerini Ankara'da ağırlamak üzere Bakanlığa davet etti.

Milli teknoloji düsturu ile uzay ve uydu teknolojileri alanında başarılı işlere imza atan Grizu 263 Uzay Takımı kaptanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gelecek perspektifini paylaşmak üzere Bakan Kasapoğlu'nun davetine icabet edeceklerini ifade ederek, kendilerini kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 10 Ocak 2022'de SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılması planlanan mini cep uydusunun maketini takdim etti.

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Bakan Kasapoğlu Grizu-263 Uzay takımı ile bir araya geldi
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