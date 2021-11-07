Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul Fikirtepe talimatı: 2024 yılında tamamlanacak

KUYUMCU HASSASİYETİ

Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz. 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti veriliyordu. Bugün oran yüzde 88'e ulaştı. Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır.

Başkan Erdoğan Marmara Denizi ile ilgili kararı imzaladı! Bakan Kurum duyurdu