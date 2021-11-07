Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul Fikirtepe talimatı: 2024 yılında tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da süren kentsel dönüşüm süreci, Kanal İstanbul Projesi, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüm ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul ve dönüşüm projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
İSTANBUL'UN 39 İLÇESİ
Toplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir.
FİKİRTEPE 2024'TE TAMAMLANACAK
Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz.
KANAL İSTANBUL YAPILACAK
Kanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz.Türkiye’nin bu adımlarıyla ulaşım 12 güne düştü: Dünyanın lojistik dengesini bozan dev hamle
KUYUMCU HASSASİYETİ
Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz. 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti veriliyordu. Bugün oran yüzde 88'e ulaştı. Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır.Başkan Erdoğan Marmara Denizi ile ilgili kararı imzaladı! Bakan Kurum duyurdu
ERGENE'DE YÜZDE 97
Şu an zaten Ergene'de bertaraf edilen oran yüzde 3. Yüzde 97'si arıtma tesisleriyle deşarj edilmiyor. Yüzde 97 oranı bağlandığı zaman havzadaki kirliliğin birçoğunun kalktığını göreceğiz.Yerli otomobil için yeni uygulamalar duyuruldu! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!