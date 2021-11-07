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Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:51 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Fikirtepe talimatı: 2024 yılında tamamlanacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul Fikirtepe talimatı: 2024 yılında tamamlanacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda muhalefetin algı operasyonuna net cevap verirken bunun yanında İstanbul için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da süren kentsel dönüşüm süreci, Kanal İstanbul Projesi, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüm ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul ve dönüşüm projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİ

Toplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir.

FİKİRTEPE 2024'TE TAMAMLANACAK

Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduk. Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz.

KANAL İSTANBUL YAPILACAK

Kanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz.

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KUYUMCU HASSASİYETİ

Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz. 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti veriliyordu. Bugün oran yüzde 88'e ulaştı. Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır.

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ERGENE'DE YÜZDE 97

Şu an zaten Ergene'de bertaraf edilen oran yüzde 3. Yüzde 97'si arıtma tesisleriyle deşarj edilmiyor. Yüzde 97 oranı bağlandığı zaman havzadaki kirliliğin birçoğunun kalktığını göreceğiz.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Fikirtepe talimatı: 2024 yılında tamamlanacak
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