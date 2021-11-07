Hatay’dan tüm dünyaya ihraç ediliyor! Yoğun talep var: Kilosu 1500 lira...





Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şuan Defne yaprağının kilosu bin 500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden bin TL idi bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne Ağacını yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika'ya ihraç ediliyor" dedi.