Maliye 13 ile 750 uzman yardımcısı alacak

GELİR İdaresi Başkanlığı, Ankara
, Antalya
, Bursa
, Diyarbakır
, Erzurum
, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde çalıştırılmak üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib. gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.
KADRO İKİ KATI ADAY
Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak. ANKARA