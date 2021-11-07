Savunma sanayisinde 750 dev proje! İsmail Demir hedefi açıkladı...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın 36'ıncı kuruluş yılı dolayısıyladeğerlendirmelerde bulundu. Demir, Başkanlığın, aslında kökü tarih öncesine kadar dayanan harp endüstrisinin, yaşadığı iç ve dış birçok engelden sonra Cumhuriyet döneminde bir devlet kurumu olarak yeniden vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam eden sürecin, kendi kendine yeten bir savunma sanayisi zorunluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen öncü firmaların kurulması bu sürecin ürünleridir. 1985'te rahmetli Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde, yerli ve modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur. Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma Sanayii Müsteşarlığı olan kurumumuz, 2000'li yıllara kadar yerli üretim ve off-set projeleriyle beraber ülkeler arası ortak programlara ağırlık verdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, yerli ve milli projelerin hayata geçmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanlığına bağlanma ve Başkanlık olarak yeniden yapılanma süreci ise sektör ve kurum için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur."

SON YILLARDA ÇOK SAYIDA MİLLİ SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Demir, Türk savunma sanayisinin, ülke güvenliği için kara, hava, deniz ve uzay ile siber alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, bunların yanında, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji konusundaki bilgi ve birikiminin sağlık, enerji, ulaştırma gibi sivil alanlarda da çalışmalara önemli katkılar sunduğunu vurguladı.