Bakan Kurum, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Sheralizoda ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) temaslarda bulundu. Bakan Kurum, İskoç Etkinlik Kampüsü'nde, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Sheralizoda ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Murat Kurum, Tacikistan'ı "kadim bir dost ve Orta Asya'da önemli bir ortak" olarak gördüklerini belirterek, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, tarım, sağlık, güvenlik ve savunma alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.