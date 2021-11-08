Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yüzde 2 formülü! EYT için hangi modeller gündemde?

ESNAFA 7200 GÜN TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce kişi var. Fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyorlar. Bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı" dedi.

Emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirten Palandöken, esnafın unutulmamasını istedi. Palandöken, "Esnaf 9 bin gün ile değil, SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilmeli" diye konuştu.