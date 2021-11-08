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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Havalimanı Metrosu’nda ilk test sürüşü

Havalimanı Metrosu’nda ilk test sürüşü
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- Eyüp (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü bugün gerçekleştireceklerini söyledi. Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, "Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37.5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşuyor. İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" dedi.
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Havalimanı Metrosu’nda ilk test sürüşü
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