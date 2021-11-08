Havalimanı Metrosu’nda ilk test sürüşü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe
-Kağıthane
- Eyüp (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı
'nın ilk etabında test sürüşünü bugün gerçekleştireceklerini söyledi. Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, "Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı
'na ulaşan hat 37.5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşuyor. İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" dedi.