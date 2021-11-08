Savunma sanayisinde hedef ilk 10’a girmek

TÜRK savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
(SSB) liderliğinde son yıllarda gelişimini artırarak sürdürüyor. Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir
, 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu projelerin yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattıklarını ifade eden Demir, proje hacmini ise 5.5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını bildirdi. Demir, "2023 vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız" diye konuştu. Dinamik genç nüfusu savunma sanayisinin geleceği açısından en önemli kaynaklardan biri olarak gördüklerine dikkati çeken Demir, "Gelecek nesilleri bu sistemin içine entegre edebilirsek, yarın daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız artacaktır" diye konuştu.