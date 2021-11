Son dakika haberler | İstanbul’da hız rekoru kırıldı! Dev proje için tarih netleşti

Bir yanda halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenler... Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler.



Ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor.

Dünyanın en büyük ve güzel şehrine hizmet vermeyen, çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri, yakından takip ediyoruz."

İstanbul'un en hızlısı olacak! Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk: Ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak