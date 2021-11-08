Son dakika haberler | İstanbul’da hız rekoru kırıldı! Dev proje için tarih netleşti

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı istasyonunda, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu tarafından karşılandı.
SON DAKİKA | GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HIZ REKORU KIRDI
İstasyonda düzenlenen karşılama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bittiğinde Türkiye'nin en hızlı metrosun olacağını ifade ederek " Hızımız 120 kilometreye kadar çıktı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'un açılışı için aylar kaldı" diye konuştu.
"2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE SUNACAĞIZ"
Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU İSTANBUL'DA OLACAK"
Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı istasyonundan sonra, Terminal 2 ve Kargo Terminal durakları açılacak. Türkiye'nin en hızlı ve dünyanın sayılı metrolarından birini açmanın gururunu yaşayacağız" dedi.
"TAMAMINI 2023 YILI İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da 7 tane önemli metro yatırımı bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Bunların toplam uzunluğu 103 kilometre. Tamamını 2023 yılı içerisinde bitireceğiz. Önümüzdeki yıl itibari ise peyder pey açmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
"PLANLADIĞIMIZ GİBİ PROJELERİMİZ BİR BİR DEVAM EDİYOR"
Karaismailoğlu, "Tek çabamız derdimiz İstanbullulara hızlı, güvenli, konforlu raylı sistem ulaşım ağına kavuşturmak. Planladığımız gibi projelerimiz bir bir devam ediyor" diye konuştu.
Test sürüsünde Türkiye'de 121 kilometre ile hız rekoru kırılmasından dolayı, Karaismailoğlu'na makinistlik brövesini takdim edildi.
'MİLLİ ÜRÜNLERİN ORANINI ARTIRIYORUZ'
Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak."
SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK
Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin kısalacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakikaya inecektir" dedi.
'2 MİLYAR 640 MİLYON EURO TASARRUF EDİLECEK'
'Metro hattının işletmeye alınmasının ardından 2024-2043 yılları arasında karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını öngörüyoruz' dedi.
'BİR TARAFTA METRO AÇANLAR DİĞER TARAFTA KAPATANLAR'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Sancaktepe'de yapımı devam eden metro inşaatını durduran ve açılan tünelleri hafriyatla dolduran İBB yönetimini de eleştiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Bir tarafta yeni ve faydalı projeler için canla başla çalışanlar, diğer tarafta temel atmama törenleri düzenleyenler. Bir tarafta, yeni metro hatlarını hızla yapanlar diğer tarafta, yapımı devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökenler. Bir yanda gece-gündüz çalışanlar, diğer yanda, ellerindeki otobüslerin bakımlarını bile yapamayıp yolda kalmalarına sebep olanlar.
Bir yanda halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenler... Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler.
Ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor.
Dünyanın en büyük ve güzel şehrine hizmet vermeyen, çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri, yakından takip ediyoruz."
İstanbul'un en hızlısı olacak! Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk: Ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak