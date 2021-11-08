Üç kıtada üretim üssü kuracak

Otomotiv başta olmak üzere dayanıklı tüketim ürünleri sektörleri için boru sistemleri üreten dünyadaki beş şirket arasında yer alan Bantboru, küresel otomotiv pazarındaki payını ikiye katlamayı hedefliyor. Bu kapsamda BMW ve Magna ile yeni projelere başlayan şirket, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobile de parça sağlayacak.
BMW İLE İŞBİRLİĞİ
Bantboru CEO'su Sinan Gider, önümüzdeki iki yılda 7 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirerek, üretim kapasitesini 80 milyon metre seviyesine çıkaracaklarını söyledi. Gider, planlarını şöyle anlattı: "BMW'nin biri yeni olmak üzere beş modeline, özel vasıflı çelik boru tedariği yapacağız. Hem yakıt motorlu hem de elektrikli araçlar için üretim yapılacak projede, Mini Cooper'ın yanı sıra, BMW'nin X3 serisinde, 1 ve 2 serilerinde ve yeni modellerinde Bantboru Ar-Ge ve teknolojisi ile üretilmiş ürünler olacak. İlk sevkiyatlar 2024'te 200 bin araçla başlayıp, kademeli şekilde 2027'de yaklaşık yılda 600 bin araca ulaşacak. Bu projenin bir diğer önemli yanı, Bantboru'nun küresel operasyonlarını ABD
, Almanya
, Güney Afrika
, İngiltere
ve Macaristan
olmak üzere üç kıtada beş farklı konumda genişletiyor olması." Magna işbirliğini anlatan Gider, "Amerikan otomobil üreticisi Fisker'in elektrikli SUV modeli Ocean'ı Magna üretecek. Biz de Ocean'ın fren borularını üreteceğiz. Projede ilk teslimatları 2023'de Almanya'da devreye girecek üretim üssümüzden yapacağız" dedi.
TOGG'A YERLİ PARÇA ÜRETECEK
TOGG projesi kapsamında fren boruları ve fren hortumlarını Bantboru üretecek. Böylece TOGG'un başlangıçtaki yüzde 51 yerlilik hedefine katkı sağlayacak