UNICERA’yı 26 bin yabancı alıcı ziyaret etti

ALANINDA dünyanın ikinci en büyük fuarı Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı
'nı (UNICERA), 26 bin 934'ü ve 85 bin 764'ü yerli olmak üzere toplam 112 bin 698 sektör profesyoneli ziyaret etti. ABD
, Kanada
, Almanya
, İngiltere
, İtalya
, İngiltere, Fas
, Gana, Kenya, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında olduğu 130'un üzerinde ülkeden fuara katılan alıcılar, bin 200 markanın sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi. Katılımcı firmalarla uluslararası alıcılar arasında gerçekleşen B2B ikili iş görüşmelerinin neredeyse tamamı yeni ticaret anlaşmaları ile sonuçlandı.