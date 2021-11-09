26 bin yabancı alıcı UNICERA Fuarı’na geldi

ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere, Fas, Kenya, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında olduğu 130'un üzerinde ülkeden fuara katılan alıcılar, seramik sektörünün önde gelen bin 200 markasının sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi.

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nı (UNICERA), 26 bin 934'ü ve 85 bin 764'ü yerli olmak üzere toplam 112 bin 698 sektör profesyoneli ziyaret etti. Geçen yıla oranla ziyaretçi rakamını ikiye katlayan UNICERA, kendi ziyaretçi rekorunu da kırmış oldu.

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İtalya, İngiltere, Fas, Gana, Kenya, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında olduğu 130'un üzerinde ülkeden fuara katılan alıcılar, seramik sektörünün önde gelen bin 200 markasının sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi. Katılımcı firmalarla uluslararası alıcılar arasında gerçekleşen B2B ikili iş görüşmelerinin neredeyse tamamı yeni ticaret anlaşmaları ile sonuçlandı.

TÜRK SERAMİĞİ GLOBAL PAZARLA BULUŞTU

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile organize edilen UNICERA İstanbul, 2-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin global pazarla buluştuğu UNICERA İstanbul'da zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubu bir arada sergilendi. Dünyanın en önemli üreticileri yeni sezon ürünlerini ilk kez UNICERA İstanbul'da dünya seramik sektörünün beğenisine sunuldu.