Gayrettepe Metrosu açılışı için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Gayrettepe-Kağıthane- Eyüpsultan-İstanbul
Havalimanı Metro Hattı Tren Test Sürüşü programına katıldı. Hedeflerinin İstanbullular'ın itmek zorunda kalmayacağı toplu ulaşım sistemini inşa etmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konfor ve hızı artırmanın peşindeyiz. Hattımızı 2022'nin ilk çeyreğinde İstanbullular'ın hizmetine açmayı planlıyoruz. Bu etabın ardından Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız" diye konuştu. Test sürüşü yapılan metro hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" dedi. Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak."
REKOR SÜRÜŞE MAKİNİSTLİK BRÖVESİ
KARAISMAILOĞU, İstanbul Havalimanı istasyonunda, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz
, İGA Havalimanı İşletmesi
İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu
ve İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu
tarafından karşılandı. İstasyonda düzenlenen karşılama töreninde konuşan Karaismailoğlu, bittiğinde Türkiye'nin en hızlı metrosun olacağını ifade ederek "Hızımız 120 kilometreye kadar çıktı. Açılışa aylar kaldı. İstanbul Havalimanı istasyonundan sonra, Terminal 2 ve Kargo Terminal durakları açılacak. Türkiye'nin en hızlı ve dünyanın sayılı metrolarından birini açmanın gururunu yaşayacağız"dedi. Test sürüşünde Türkiye'de 121 kilometre ile hız rekoru kırılmasından dolayı, Karaismailoğlu'na makinistlik brövesini takdim edildi.