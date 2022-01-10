2021’de 7.7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş
, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya
yakalamasına imza attıklarını söyledi. Bakan Muş, "Ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturuyor" dedi. Muş, Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen yıl kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Bakan Muş, "2021 boyunca, başta kokain, eroin, likit eroin, metamfetamin
ve captagon cinsi uyuşturucu maddelerin yurdumuza girişini engelleyerek büyük başarılara imza attık. 2021'de Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıl ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddelerden kokain ve eroinde 2'şer tonun üzerinde yakalama yaparken, captagon yakalamamız 1.5 tonu, esrar ve khat yakalamalarımız ise 1'er tonu aşmıştır" diye konuştu.
3.7 MİLYON PAKET SİGARA
Yıl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ticari eşya kaçakçılık girişimlerinin üzerine de kararlılıkla giderek bu alanda da önemli başarılar elde ettiklerini belirten Muş, 2021'deki operasyonlarda 3.7 milyon paket sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 26.1 milyon makarona el koyduklarını söyledi. Muş, toplam 52.7 bin litre alkollü içki ile 1.778 ton akaryakıt ele geçirdiklerini bildirerek, 5 bin 895 kilogram bal, 1 milyon 684 bin oto yedek parça ve 265 ton çayın da 2021 yılında yakalanan ticari ürünlerden bazıları olduğunu aktardı.