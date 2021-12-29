2021’de toparlandık 2022 atak yılı olacak

Gürallar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, pandeminin küresel turizme büyük darbe vurduğunu belirterek, "2021 yılı sektörün yaralarını sardığı bir yıl oldu" dedi. Pandeminin devam ettiği 2021 yılında hükümet ve özel sektörün çok sıkı bir çalışma yürüttüğünü anlatan Güral, "Güvenlik Sertifikası gibi çözüm yolları ise turizm sektörümüzün ne kadar kaliteli bir seviyeye ulaştığını gösterdi ve diğer ülkeler için de örnek teşkil etti. 2021 tam bir toparlanma sezonu oldu. Güral Premier Ailesi
olarak bu koşullar altında çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.
YAZ SEZONU PARLAK GEÇECEK
"Pandemi ile mücadele ederek geçirmiş olduğumuz son iki yıla baktığımızda önümüzdeki sezonun çok daha iyi olacağını beklemekteyiz. Bu süreçte daha önce yaşamadığımız tecrübeler kazandık. Üstesinden de nasıl gelebileceğimizi hem çalışanlarımızı hem de misafirlerimizi eğlendirirken aynı zamanda sağlıklı tutabileceğimizi iyi öğrendik" diyen Güral, şöyle devam etti: "Turizmde ülke olarak ilk hedefimiz son yılların en iyi sezonu olarak baz alınan 2019
sezonunu yakalamak. Yeni ortaya çıkan delta ve omicron gibi varyantlar özellikle kış turizmini olumsuz etkilese de aşılamamın dünya genelinde artması, pek çok ülkede yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla 2022 yaz turizminin daha parlak olacağına inanıyoruz. İnsanlar tatili özledi. O nedenle 2022'nin 2019'a paralel bir yıl olacağını düşünüyoruz."
SÜRPRİZ ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Pandemi nedeniyle turizmde farklılaşmaların oluştuğunu anlatan Güral, "Turizm sürekli memnuniyet ve gelişme odaklı ilerleyen bir sektör. Hizmetlerinizi hep güncellemeniz gerekiyor. Dijital çalışmalar artık çok ön planda. Biz de misafirlerimiz için sürpriz çalışmalar içerisindeyiz" dedi. 2023
'ün Türkiye'nin yılı olacağını belirten Güral, "Yeni rekorlara hazırlıklı olalım" ifadelerini kullandı.