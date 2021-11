2021’de traktör satışları 65 bini bulacak

Traktörden biçerdövere, balya makinelerinden yem makinelerine, hububat depolama ve protein üretim sistemlerine, ekim ve sürüm makineleri ve yedek parçalarına kadar geniş kapsamlı ürün yelpazesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun makineler geliştiren AGCO'nun Türkiye Genel Müdürü Mete Has , "Türkiye'deki traktör üretim pazarı rahatlıkla yılsonunda 65 bin bandında olacak gibi görünüyor" diyerek, çiftçinin traktör almak için sırada beklediğine dikkat çekti.Türkiye'de traktör üretiminin 2017'de 74 bin seviyelerinde iken, 2018'de bu rakamın 48 bine düştüğünden söz eden Has, "2019'da 26 bin gibi dip seviyeyi gördükten sonra pandemi yılı olan 2020'de 49 bine düştü. Bu yıl 9 aylık süreçte 46 binin üstüne çıktı. Yılsonu itibari ile ise 60 binin üstüne çıkacağını öngörüyoruz" dedi. Geç gelen yağışlara karşın çiftçinin hâlâ önünü görebildiğine değinen Has, şu açıklamaları yaptı: "Devletimizin desteklemiş olduğu sübvansiyonlu krediler veya baz faiz oranlarımız çiftçi ve tarım için daha cazip durumda. Bu açıdan bakıldığında da çiftçi gelecek seneye umutlu bakıyor. Kuraklığın olmayacağını düşünerek planlar yapıyor. Avrupa ve orta doğuda bakıldığında hemen hemen her pazar geçen seneden bu yana yüzde 20, yüzde 30'larda büyüdü. Geçen yıl inanılmaz bir düşüş yaşanmıştı ama bu sene pandemiden dolayı ertelenen talebin ve belirsizliğin kalkması ile büyüme normal seviyelerin biraz daha üstünde gerçekleşti." Mete Has, "Son dönemde yapılan araştırmalarda gösteriyor ki dünyada olduğu gibi pandemi sürecinde Türkiye'de de basında, haberlerde halkımız çok daha fazla tarımla ilgili konuları görmeye ve yakından takip etmeye başladı. Pandeminin tarım sektörü açısından olumlu yönü bu oldu" diyerek, tarımda bir farkındalık artışı olduğuna dikkat çekti. Çiftçinin traktör gibi demirbaş yatırımlarında genel olarak banka kredisi kullandığından bahseden Has, "Bu noktada Ziraat Bankası kredileriyle, yüzde 50 sübvansiyonlu yerli üretimde, yüzde 25'de ithal traktörlerde bu uygulama var. Ziraat Bankası sayesinde satışlar gerçekleşiyor. Ziraat Bankası çiftçinin traktör alabilmesi için çok önemli bir destek sunuyor" dedi.SON dönemde baş gösteren çip krizine de değinen Mete Has, şu açıklamaları yaptı: "Otomobillerde yaşanan çip krizi, ithal ve elektronik yeni nesil traktörleri de etkiliyor. Sadece çip değil bunun beraberinde diğer elektronik aksam, kablolama, sigorta sistemleri gibi yatırım gerektiren ürünlerde de bu sıkıntılar var. Yerli olsun ithal olsun traktörlerin hepsinde artık elektronik sistemler kullanılmaya başlandı. Bu nedenle ciddi anlamda bizleri de etkilemeye başladı. Burada çip krizi belki az sayıdaki traktörün Türkiye satışını etkilese de, asıl onun beraberinde getiren elektronik sistemler, kablolar, bir takım metal saç ve aksam üreten firmaların, motor üreticilerin özellikle ciddi anlamada etkilendiğini gösteriyor."