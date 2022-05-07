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Giriş Tarihi: 7.5.2022

2021’de yerli tedarik hacmini 5’e katladı

2021’de yerli tedarik hacmini 5’e katladı
İlaç sektöründe 110 yıldır faaliyet gösteren Abdi İbrahim, HEAL2030 adını verdiği sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde şirketin satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını artırmaya devam ediyor. Kimyasal ve ekipman alımında yerel tedariki önceliklendiren bir strateji izlediklerini belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, global tedarik zincirlerinde pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu konuda daha ısrarcı ve takipçi olduklarını belirtti. Barut, " "2021'de yerli tedarikçilerimizle yaptığımız iş birliği hacmimiz, 2018-2020 dönemine göre tam 5 kat arttı. İthalat yapmak yerine yerli üreticiyle çalışara yerli üretimi destekliyoruz" diye konuştu.
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2021’de yerli tedarik hacmini 5’e katladı
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