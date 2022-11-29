2022 FIFA Dünya Kupası’nda en önemli misafirleri ’Okçu’ taşıyacak

Kişiye özel lüks tasarım konusunda dünyanın önde gelen markalarından Okçu, 20 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında, devlet ve hükümet başkanları başta olmak üzere ülkeye gelen en önemli misafirleri taşıyacak 55 özel aracın ihracatını tamamladı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VESİLESİ"



Katar yetkililerinin, kendilerinin önceki tasarımlarını gördükten sonra Dünya Kupası'nda Okçu tarafından hazırlanmış araçları kullanmaya kesin olarak karar verdiklerini belirten Okçu Genel Müdürü Savni Okçu, "Daha önceden de bizim yaptığımız araçları kişisel kullanımları için tercih eden Katar yetkilileri, ülkeye gelecek en değerli misafirleri ağırlamak için bizden 55 adet Okçu imzalı ve özel tasarımlı araç hazırlamamızı istediler. Büyük bir gizlilik içerisinde bu araçları hazırladık. Sonrasında bu araçları Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında kullanacaklarını söylediler. Dünya çapında bu kadar büyük bir organizasyonda ürünlerimiz ile yer alıp, en önemli konuklarının ulaşımını sağlayan bir Türk markası olmak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu" dedi.

VOLKSWAGEN ÜRETİME 'ACİL' KODUYLA MÜDAHALE ETTİ

Katar'ın Volkswagen Grubu'nda %17'lik bir pay sahibi olmasının söz konusu araçların tercihinde etkili olduğunu belirten Savni Okçu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Volkswagen Crafter ile aynı teknik altyapıya sahip olan MAN TGE ve Volkswagen Caravelle olmak üzere iki çeşit araç üzerinde çalıştık. Pandemi sürecinde araç üretiminde ciddi bir sıkıntı vardı. Bu operasyon için VW'nin üretimden sorumlu yöneticileri ile görüşüldü ve fabrikada Okçu'ya öncelik verildi. Sonradan öğrendik ki fabrikada araçların çabuk bitirilmesi için üst yönetimden talimat gelmiş ve araçların üzerine 'Acil Durum' uyarısı yapıştırılmış."

İLK ARAÇ KATAR EMİRİ'NE ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

Bitirdikleri ilk araca Katar Emiri'nin kendisinin bir an önce binmek istediğini bu nedenle geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen'den Katar'a ait askeri bir uçak ile aracı gönderdiklerini anlatan Savni Okçu, şunları söyledi: "Emir Tamim aracı çok beğenmiş. Son 1 yıldır en çok kullandığı araç bizim hazırladığımız araç olmuş. Artık misafirleri gelince de onunla aldırıyormuş.

En son Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wolfgang Heinz Porsche kendisini ziyarete gittiğinde de onları bizim hazırladığımız araçla aldırmış. Başkan da merak edip aracı kimin tasarladığını sormuş. Ardından Volkswagen Orta Doğu'nun bir etkinliğinde de bizim hazırladığımız her iki modeli de sergilediler. Ülkemizin ihracatına katkıda bulunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

BENTLEY VE ROLLS-ROYCE DERİSİ KULLANILDI

Katar'dan gelen talep doğrultusunda aracın iç mekanında Katar'ın ulusal renklerini yansıtan döşemeler ve kaplamalar kullanıldığını belirten Savni Okçu, "Biz de bu doğrultuda bir kabin tasarımı gerçekleştirdik. Tabi ki en üst kalitede deri ve ahşap kullanılarak bu araçları hazırladık. VW Crafter ve MAN TGE'de Rolls-Royce, Caravelle'de ise Bentley'de de kullanılan üst düzey kalitedeki derileri kullandık.

Henüz Dünya Kupası başlamadı ama şimdiden ülkeye gelen yabancı devlet yetkililerini bizim hazırladığımız araçlarla transfer ediyorlar. Hazırladığımız araçlarda devlet başkanları ve emirin en yakın misafirleri taşınacak. Ayrıca devlet yönetiminden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda bu araçların sunduğu konforun çok beğenildiği, hali hazırda filolarında yer alan lüks araçlara rağmen organizasyon sonrasında da devlet aracı olarak kullanılacağı bilgisini aldık."

Okçu Design Hakkında: Dünyanın önde gelen markaları ile iş ortaklığı yürüterek, 40'a yakın ülkeye ihracat yapan, başta otomotiv sektöründe olmak üzere, tekne ve uçak içi lüks tasarımda da dünyanın sayılı markalarından olan Okçu, 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlarıyla Türkiye'nin alanında lider markası olarak faaliyetlerine devam ediyor.