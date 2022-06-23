2022 Temmuz emekli zammı ve emekli maaşı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Temmuz emekli zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Temmuz ayında hesaplarına yatacak parayı merak eden emekliler, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak sorularına yanıt arıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4.633 liraya çıkacak. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak? İşte 2022 Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

MİLYONLARCA EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 35 ZAM!

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR...



İşte emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli zammı;