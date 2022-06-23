2022 Temmuz emekli zammı ve emekli maaşı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Temmuz emekli zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Temmuz ayında hesaplarına yatacak parayı merak eden emekliler, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak sorularına yanıt arıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4.633 liraya çıkacak. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak? İşte 2022 Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;
MİLYONLARCA EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 35 ZAM!
Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR...
İşte emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli zammı;
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ
Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre, emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE ARTIYOR
Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: TEMMUZ ZAMMI İLE ALIM GÜCÜ ARTACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi.
TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI, YIL BAŞINDA KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürürken Bakan Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" diye konuştu.
Gelirleri artıracak çalışma, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLARAK KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Bununla beraber memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti.
Yani Haziran ayında enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 5 aylık 'Memur enflasyon farkı' da yüzde 28,14 olarak kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'Nİ YAYIMLANDI
Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI OCAK DÖNEMİNDE YÜZDE 10'A TAMAMLANDI
Memur ve memur emeklisi için Ocak 2022'de yüzde 2,5 ek zam ile toplu sözleşme zammı yüzde 7,5 olarak belirlenmişti.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM MASADA YER ALIYOR
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 10 ZAM ALABİLİR
Temmuz ayı zam döneminde yüzde toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.
İşte emekli ve memurlar için 5 tabloda tüm maaş hesapları;
TABLO 1 - ZAM ORANLARI
Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;
TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
TABLO 3 - MEMURUN TABAN AYLIKLARI
MEMURUN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
TABLO 4 - MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
TABLO 5 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İşte masadaki 3 formül:
Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.
NOT: Sabah.com.tr özel içerikleri kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Metinleri alıntılayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR HABERLERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!