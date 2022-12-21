2022’de 44 ülkeye ihracatta 1 milyar dolar sınırı geçildi

Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen ihracatta, 2022 yılında çeyrek trilyon doların üzerine çıkılacak. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre kasım ayında, Türkiye yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek kasım ihracatına imza attı.Yılın ilk 11 ayında yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar dolara ulaşan ihracat, yıllık bazda ise yüzde 14.8'lik artışla 253.5 milyar dolara ulaştı.Yılın ilk 11 ayında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 19 bin 580'e ulaştı. Kasım ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 125 ülkeye ihracatta artış sağlandı.Kasımda 14 sektör ve 45 il ihracatını artırdı. Pazar ve ürün çeşitlendirmesinin etkisiyle ihracatın ülkelere dağılımında da sağlıklı bir yapı oluştuğu dikkat çekiyor.Bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 44'e ulaştı. En yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 17,34 milyar dolarla Almanya geldi. Almanya'yı 13.22 milyar dolarla ABD, 11.25 milyar dolarla Birleşik Krallık, 10.27 milyar dolarla İtalya, 9.54 milyar dolarla Irak takip etti.İlk 10'da yer alan İspanya'ya 8.35 milyar dolar, Fransa'ya 7.85 milyar dolar, Hollanda'ya 6.84 milyar dolar, Rusya Federasyonu'na 6.67 milyar dolar, İsrail'e ise 6.11 milyar dolar ihracat yapıldı.En çok ihracat yapılan 10 ülkenin oluşturduğu dış satım pazarı 97.4 milyar dolara ulaştı.Yılın ilk 11 ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan 44 ülkeden 33'ünde artış, 11'inde ise azalış yaşandı. Artış yaşanan ülkeler arasında en yüksek oran yüzde 100.5 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat 774.32 milyon dolardan 1.55 milyar dolara yükseldi.Lübnan, yüzde 69.3 artışla (2.16 milyar dolar) ikinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise yüzde 44.6 yükselişle (1.22 milyar dolar) üçüncü sırada yer aldı.KKTC'yi yüzde 41.4'lük artışla Rusya, yüzde 36.5 ile Katar, yüzde 35.6 ile Gürcistan, yüzde 30.1 ile Romanya, yüzde 28 ile Hindistan, yüzde 24.2 ile Bulgaristan, yüzde 21.6 ile Hollanda izledi. Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Cezayir, Polonya, Tunus, Avusturya ve ABD de ihracatın yüzde 14 olan ülke ortalamasının üzerinde arttığı ülkeler arasında yer aldı.Balkan ülkelerine ihracat yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artarak 18 milyar 894 milyon dolara ulaşırken, en fazla ihracat 5 milyar 726 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.Romanya'yı 4 milyar 85 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 608 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 586 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 486 milyon dolarla Slovenya izledi.Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-kasım döneminde 9 ülkede artarken 2 ülkede düşüş kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 46.4 ile Karadağ'da gerçekleşti.Türkiye'nin 11 aylık ihracatında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin payı rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin ihracatta uyguladığı etkin stratejiler de meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye'nin ticarette stratejik ortağı ABD'li şirketlerin Türk ürünlerine talebi ise artışını sürdürüyor. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 13 milyar 216 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı. ABD'ye yapılan ihracat yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14.8'lik artış kaydetti. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5.71 oldu. ABD böylece ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda yer aldı. Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla dış satımı 1 milyar 439 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi.