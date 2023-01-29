2022’de 579 milyarlık yatırımın önü açıldı

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında düzenlenen 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını belirterek, "Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı" dedi.Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" görüşünü paylaştı.Resmi Gazete'nin tebliğler bölümünde "2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"ne göre, Aralık 2022'de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen bu yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyar 692 milyon lira oldu. Aralıkta belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam başlıklarında yılın en yüksek Yatırım teşvik belgelerinin yatırım cinslerine göre bakıldığında, düzenlenen belgelerin yüzde 64.5'inin komple yeni yatırım olması dikkati çekti.