Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
, 2022'nin iyi bir yıl olacağını belirterek, "İşsizlikte yaz aylarında en düşük seviyeleri görebiliriz. 2022'de cari açık pozitife döner. Yüzde 5'in üzerinde büyüme olacağını düşünüyorum" dedi.
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'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına katılan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yeni ekonomik modelle ilgili açıklamalarda bulundu. Aşan, "Türkiye
'nin temel problemi cari açıktır. 'Finanse edildiği sürece sorun olmaz' tezine katılmıyorum. Türkiye'de cari açık problemi temelde uygulanan para politikasının bir sonucu olarak neredeyse yapısal hale gelmiş bir sorundur. Biz temelde cari açık problemini halletmezsek, enflasyonla sürekli faizi artırarak mücadele etmek, dışarıya da kaynak transferi yaparak devam etmek durumunda kalacağız. Şu andaki konjenktür de bize cari açık konusunda cesaret veriyor. İhracat ve ihracat potansiyelindeki artışı düşününce Türkiye'nin önünde bir fırsat var" dedi.
BUGÜN ORTAYA ÇIKMADI
Yeni ekonomik modele bugünden yarına geçilmediğini anlatan Finans Ofisi Başkanı Aşan, "Aslında cari açıkla mücadeleye yönelik tedbirler 2019'da başladı. İthal edilen ara malların Türkiye'de üretilmesi konusunda yola çıkıldı. Ara malı üretimine verilen destekler, endüstri yatırımlarında indirimler, gümrük tarife değişiklikleri gibi adımlar atıldı. Dolayısıyla bu model bugün ortaya çıkmadı. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte karşımıza çıkan konjenktür de bizi cesaretlendirdi" diye konuştu.
FİNTEK İÇİN FON KURULUYOR
FİNTEK ve katılım finansta rekabette İFM'nin öne çıkabileceğini anlatan Aşan, "Katılım Finans Strateji Belgesi'ni ilk çeyrekte açıklayacağız. Bu konuda yasal düzenlemeyi de önemsiyoruz. İFM'de ilk İslami tahkim merkezini kuracağız. Tahkim merkezi ve yeni kurulacak finans mahkemeleri de İFM'nin ya içinde ya da yakınında olacak. Tek durak ofisiyle yatırımcıların kapı kapı dolaşmadan işlerini halletmelerini sağlayacağız" mesajı verdi. İFM'de finansal teknolojiler üssü oluşturacaklarını anlatan Aşan, şöyle konuştu: "Yeni fikirleri olan start-up'lar hatta girişimler için alan oluşturacağız. Buraya gelenler teknoloji geliştirme bölgelerindeki tüm teşviklerden yararlanacaklar. Özel sektörün de olduğu bir fon oluşturup, bu fonla firmaları desteklemeyi düşünüyoruz. 3 yılda mezun oluyorsa start-up İFM'de kalacak. Online'da fintek hub platformu oluşturduk."
FİNANS MERKEZLERİ İŞBİRLİĞİ İSTİYOR
İFM'nin yüzyılın projesi olduğunu söyleyen Aşan, "İstanbul'un adı bile sizi birkaç sıfır önden başlatıyor. İstanbul'un kendi markası var. Körfez'deki Dubai gibi finans merkezleri insan kaynağını kendi merkezlerinden getirmek zorundalar. Böyle olduğu için de maliyetleri yüksek oluyor. Londra'dan bir banka geldiğinde yüksek ücret vermek durumunda kalıyor. O nedenle yetişmiş insan gücü olarak da İstanbul'un avantajı var. Banka tarafında da başka sektörlerden de gelmek isteyenler var. Varlık Fonu görüşmeleri yürütüyor. Bölgedeki finans merkezlerinin tamamı bizimle işbirliği yapmak istiyor. Dubai, Katar bunlar arasında… Bahreyn'e de ziyaretimiz olacak" dedi.
2022 DÖRDÜNCÜ AYDA TAŞINMALAR BAŞLAR
İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) inşaatlardaki tamamlanmanın yüzde 80'lere yaklaştığını söyleyen Aşan, "Oranın en yüksek binası Merkez Bankası binası olacak. O biraz daha geç başladığı için önümüzdeki yıl sonunu bulabilir. Ama 2022'nin dördüncü, beşinci ayında kamu bankalarını ve diğer kurumları merkezde görmeye başlayacağız" dedi.