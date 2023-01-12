2022’nin en pahalı uçuşu o şehirden yapıldı

Pandeminin etkilerinin günden güne daha az hissedildiği 2022'yi henüz geride bırakmışken, çevrimiçi seyahat platformu ziyaretçilerinin uçak bileti satışlarından kaydettiği bilgilerden hareketle yılın seyahat karnesini açıkladı. Platformun paylaştığı verilere göre, en pahalı tek yön bilet 104 bin 797 TL'ye İstanbul - Canberra uçuşu için satıldı. Yurt içi seyahatlerdeki en pahalı tek yön bilet ise 3 bin 680 TL'ye İstanbul - Dalaman uçuşunda alıcı buldu. Gidiş - dönüş olarak satın alınan biletlerin en pahalısı dış hatlarda 87 bin 449 TL ile İstanbul - New York, iç hatlarda ise 6 bin 490 TL ile Antalya - İstanbul uçuşunda kullanıldı. Uçuş bedeli en pahalı yolculuklar ise ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirildi.

2022'de en ucuz uçak biletlerinin haritasına bakıldığında da rotanın doğuya kaydığı görüldü ve platform kullanıcıları en ucuz biletlerini ocak ayında aldı. Yıl boyunca dış hatlarda en düşük bütçeli tek yön seyahat Tahran - İstanbul hattında 406 TL'ye yapılırken, iç hatlarda da yılın en ucuz tek yön uçak bileti 106 TL'ye Diyarbakır - Trabzon uçuşunda satıldı. Gidiş - dönüşlerde ise Ankara'daki yolcular 962 TL'lik en düşük fiyatlı biletle Kiev'e uçarken, yurt içinde en ucuz uçak bileti 212 TL'ye Trabzon'dan Van'a giden uçuşlar için satıldı.