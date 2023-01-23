2023 atak yılı olacak

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle en büyük yarayı alan sektörlerin başında fuarcılık geldi. 2020 ve 2021 yıllarını online geçirmek zorunda kalan sektör, 2022 yılında ise yeniden fiziksel fuarcılığa döndü.Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "2022 yılı gerçek anlamda özlenen ve fiziksel olarak düzenlenen fuarcılığa dönüş yılı oldu. Yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kalan Türk firmalar yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara ilgi gösterirken, fuar bütçelerini ve katılım alanlarını artırdılar" dedi.Dünyadaki istatistiki veriler, ülke öngörüleri, ekonomist değerlendirmelerine göre 2023 yılında küresel bir yavaşlamanın başlayacağını aktaran Ete, şöyle devam etti:"Bu yavaşlamanın 2024 yılı ilk çeyreğe kadar devam edeceği beklentisi bulunuyor. Geçmiş yıllardaki durgunluk ve yavaşlama yıllarına baktığımızda hepsinin ortak noktasının o dönemlerde fuar katılımcı sayılarının, metrekarelerinin ve ziyaretçi sayılarının artış göstermiş olması dikkat çekiyor. Firmaların mevcut müşterilerini koruma, farklı pazarlarda kayıplarının yerine yenilerini kurmak için fuarlara daha çok değer atfettikleri görülüyor. 2022 yılında fuarcılık sektöründeki hareketliliğin 2023 yılında artarak devam edeceğini rahatlıkla dile getirebiliriz."2022'de TOBB onaylı 417 yurtiçi fuar ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen kariyer fuarları da dahil 430 organizasyonun düzenlendiğini anlatan Ete, "Bu fuarlarda yaklaşık 400 bin yabancı ziyaretçi ağırlandı" dedi.2023 yılıyla ilgili de verileri paylaşan Ete, şunları anlattı: "TOBB'da bugünden onaylı 410 yurt içi fuar ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen kariyer fuarı bulunuyor. Bu sayının 450'yi bulmasını öngörüyoruz. Bu fuarlara yaklaşık 500 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz."İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ete, kendi firmalarına dair çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şirketler grubu olarak yurtiçi ve yurtdışı fuar düzenleme belgemiz bulunuyor. Yurtiçinde tüm dünyanın ilgi gösterdiği 32 ülkeden 10 bin yabancı ziyaretçinin geldiği Helal Expo fuarı 2022 yılına damga vurdu. Fuarla ülkemize 10 milyon dolardan fazla kongre turizm geliri yaratıldı ve 100 milyon doların üzerinde ihracat potansiyeli oluşturuldu. Yurt dışında başta Rusya, Tataristan, Polonya, İngiltere, Pakistan, Dubai olmak üzere Türkiye Milli Katılım organizasyonları yaptık."Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Denetim Kurulu Üyesi de olan Yunus Ete, Ticaret Bakanlığı'nın uzak ülkeler stratejisine dikkat çekti. Ete, "Bu kapsamda uzak ülkelere heyetler düzenleniyor. Biz de heyetlere eşlik ederek uzak pazarlara yönelik Türk İhraç Ürünleri Fuarları veya Sektörel İhraç Ürünleri Fuarları düzenlenmesi, profesyonel ikili görüşmelerinin ürün teşhirli olarak yapılması için çalışacağız. Bu pazarlara özel fuarcılık sektörü için stratejiler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.