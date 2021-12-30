Giriş Tarihi: 30.12.2021

2023 KOBİ’nin ihracatta zirve yılı olacak

2023’e yaklaşırken özellikle ihracatçı firmaların rekabette daha da öne çıkması bekleniyor. KOBİ’ler, “Alınan önlemler ve artan aşılanma oranları sonucunda önümüzdeki döneme daha umutlu bakabiliyoruz” diyor