2023 KOBİ’nin ihracatta zirve yılı olacak

Pandemiyle birlikte tüm dengelerin değiştiği, dünyada hammadde, lojistik ve kur dalgalanmalarının yaşandığı, bu nedenle de inişli-çıkışlı geçen dönemin sonuna geldik. 2022'de ihracat ön planda olacak. Sektörler yeni yeni ülkelere ihracat yaparak büyüme peşinde... Şirketler 2022'yi normalleşme döneminin başlangıcı olarak görüyor. 2023'e yaklaşırken özellikle ihracatçı firmaların rekabette öne çıktığı bir dönem başlıyor. İşte iş dünyasının 2023 beklentileri...
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı TALHA ÖZGER
AVANTAJLAR ARTTI
Pandemi döneminde seyahat kısıtları nedeniyle pazarlama faaliyetlerimizi online ortama taşıdık. Aralık ayı başında tekrar yüz yüze etkinliklerimize dönüş yaptık. 2022 yılında da birçok ticaret heyeti ve ikili iş görüşmeleri organizasyonumuzu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Avrupa
pazarında Asya ülkelerine karşı kazandığımız lojistik avantajını kullanarak mevcut potansiyelden daha fazla faydalanmayı, uzak ve yeni pazarlara girebilmeyi ve birim ihracat değerimizi artıracak çalışmalara yönelmeyi hedefliyoruz. 2022'de hammadde fiyatlarındaki artış, boş konteyner ve hat yoğunluğu, lojistik sorunlar, döviz kurlarındaki artış ve hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. 2022 ve 2023 yılını normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görürsek önümüzdeki 5 yıllık sürecin ülke stratejimizi belirlemek için önemli olduğunu söyleyebilirim. Asya ülkeleri gibi ölçek ekonomisine mi yöneleceğiz, hep konuştuğumuz ama yeterince başaramadığımız katma değerli ihracatı mı hedefleyeceğiz?
Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı SERVET TERZİLER
GERİ SAYIM BAŞLADI
Pandemi bir yandan ülkemizin sağlık konusunda ne kadar güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu gösterirken bir yandan da benim grubumun da içinde bulunduğu yüzde 60-70 oranında yurtdışına bağımlı olan saç ekimi ve estetik alanlarının kapanmalarla olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Ama biz ülke olarak da sektör olarak da krizi fırsata çevirmeyi başardık. Dünyaya sağlıkta marka olduğumuzu gösterirken sektör olarak da dikey büyüme gerçekleştirdik. Benim gibi yeni yatırımlara hazırlık yapanlar olduğu gibi hizmet kalitesini artırmak için iç düzenlemelere giden ve kalifiye istihdamını artırarak yeni döneme hazırlananlar oldu. Kalite ve fiyat dengesi sebebiyle estetikte öne çıkan ülkemizin, sektördeki marka algısını korumak ve yukarı çekmek gerekiyor. Bu doğrultuda 2023 yılı hedefimiz, ülkemize daha fazla döviz girdisini, ülkemize ve sektörümüze yaraşır bir merkezde sağlamak diyebilirim.
Koçak Petrol Şirket Ortağı TAYFUN KOÇAK
AR-GE'YE YATIRIMA DEVAM
Kimya sanayi, diğer sektörlere en fazla girdi veren, hammadde ihtiyacını karşılayan sektörlerin başında geliyor. Bu kapsamda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün 2021 yılındaki rekor ihracatı gibi 2022 için beklentilerimiz de olumlu. Biliyorsunuz lojistik problemleri ve karbon salınım kaygıları ile birlikte özellikle Avrupalı firmalar tedariklerini yakın ülkelere kaydırmaya başladılar. Bu gelişmeler ışığında Avrupa pazarındaki payımızın 2022 ve ilerideki yıllarda daha da artacağını söyleyebilirim. Bizler Türk üreticiler olarak henüz potansiyelimizi yeterince değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Döviz kurları ve hammadde maliyetleri ile ilgili birçok problem söz konusu ancak kontrolümüzde olmayan problemlere odaklanmak yerine değiştirebileceğimiz noktalara ağırlık vermemiz gerekiyor. 2022'de hedefimiz pazarlamaya daha çok ağırlık vermek, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek ve belirli pazarlarda derinleşmek. Önceliğimiz 2022 ve sonraki yıllarda hem toplam ciromuzun hem de ciromuz içerisindeki ihracatın payını artırmak ve buna bağlı olarak da eleman sayımızı yaklaşık yüzde 20 büyütmek olacak. Ar-Ge çalışmalarımızın artacağını öngörerek mühendis kadromuzu ve özellikle beyaz yakalı çalışanlarımızın sayısını arttırarak yurtdışı pazarlama faaliyetlerimizi genişleteceğiz.
Sarten Ambalaj CEO'su ZEKİ SARIBEKİR
2023 İÇİN DEV YATIRIMLAR
Üç ayrı sektörde Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, Manisa, Ayvalık, Adana ve Çorlu'da toplam 16, yurtdışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'da olmak üzere 4 fabrikamızda üretim yapmayı sürdürüyoruz. Sarten Ambalaj ve Türkiye ambalaj sektörü olarak daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sayısını artırmayı ve ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmek her zaman hedefimiz. Sarten Ambalaj'ın kuruluşunun 50'inci yılı olan 2022 için 700 milyon dolarlık global ciro hedefimiz bulunuyor. 2023'e inanıyoruz ve 2025 yılında 1 milyar dolar ciro gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2030 yılında ise 30 fabrikaya ulaşma hedefimiz var. Bunun için de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 2022 yılının en önemli gündem maddesinin sürdürülebilirlik konusu olacağını düşünüyoruz. Sarten Ambalaj olarak biz de bu konuda daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek üzere, sosyal sorumluluk ve çevre politikalarımızı planlayarak kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ile uygulamalarımızı 2022 yılında da sürdüreceğiz. Ülkemizde lider konumda bulunarak 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.