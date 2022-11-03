2023’de faaliyete girecek! SİHA ve F-16 savaş uçaklarına parça üretecek fabrikanın temeli atıldı

İŞ İSTİHDAMI ARTACAK

Kınık ilçesine yapılan yatırımın tüm ilçe ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Katma değeri yüksek olan bir işletme açılacak, iş istihdamı sağlayacak. Burada organize sanayi bölgemizin büyümesinde emeği geçen başta Sanayi Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum işletmeler Kınık'ta açıldıkça Kınıklı gençlerimiz iş bulacak, iş istihdamı artacak ayrıca milli sanayimizde İHA ve SİHA'ların kompozit yapılması da Kınık açısından stratejik bir öneme sahip olduğu için de ayrıca mutluyuz" dedi.

Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi de yapılan yatırımın milli savunma sanayimiz için çok önemli olduğunu, Kınık'ın gelişen Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ülkenin parlayan yıldızı olacağına inandıklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan yatırımdan memnun olduklarını belirten Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, "726 dönüm sanayi parseli olan 41 sanayi parseli olan Kınık Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün avantajlı konuma geliyor. Gerek İstanbul Otoyolu'na yakın olması gerek Çandarlı Limanı nedeniyle talebi daha çok arttırıyor" ifadelerini kullandı.

'İLK ETAPTA 100 KİŞİYE İSTİHDAM'

Kınık organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek olan firma sahibi Can Ergün, "Biz burada katma değerli kompozit ürünler üretmek için bir fabrika kurmaktayız. Burada savunma havacılık sektörüne yönelik yüksek teknoloji yani karbon fiberden parçalar ekipmanlar üretmeyi planlamaktayız. Kınık lojistik olarak her yere yakın bir yer ayrıca burada aldığımız destekler hem OSB olsun hem Belediye olsun hem de buranın coğrafi konumu sebebi ile Kınık'ı tercih etmedeki başlıca sebeplerimiz oldu. Yavaş yavaş artmak üzere ilk etapta 100 kişiye kadar bir istihdam gerçekleştireceğiz. Buradaki istihdamın belli bir kısmında kadın çalışanlara öncelik vermeyi istiyoruz. 200-250 kişilere ulaşmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Kınık'taki yatırımın, 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçerek hizmet vermesi bekleniyor.