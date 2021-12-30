2023’e e-güvenlik çözümleri damgasını vuracak

Son 10 yılda büyük dönüşüm geçiren elektronik güvenlik sektörü, en önemli sınavlarından birini pandemi döneminde verdi. Salgın öncesinde kesintisiz bir büyüme çizgisinin ortasında olan sektörün hızı, salgınla beraber yavaşladı. 2020 yılında tüm dünyada yüzde 8-10 oranında daralan sektör, bu yılı ise baz etkisiyle yüzde 6 ila 8 arasında büyümeyle kapatıyor. Sektör 2023 yılında ise daha hızlı bir büyüme bekliyor. Sektör, Kovid-19 nedeniyle iniş-çıkışlı bir seyir izlese de önemli bir kabuk değişimi yaşadığını söylemezsek olmaz. Öncelikle yapay zeka
, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi gibi kavramlar bu dönemde sektörde çok daha sık kullanılmaya başlandı. Pandemi nedeniyle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması 'uzaktan güvenlik' ihtiyacını da artırdı. Bu alanda Uzaktan Video İzleme (RVS) temeline dayalı akıllı önleyici güvenlik hizmetleri, işletmeleri veya mülkleri korurken, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor ve riskleri en aza indiriyor. Bu sayede pek çok olay gerçekleşmeden önlenebiliyor. Yine 2022'de özellikle uzaktan izleme talebinin artmasına paralel olarak bulut teknolojilerinin giderek daha önemli hale geleceği konuşuluyor. Gelecek yıllara E-güvenlik çözümleri daha fazla damgasını vuracak. Elektronik güvenlik çözümleri sektörünün geleceğini parlak görenlerden biri de Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli. "Koşullar ne olursa olsun yeni iş yapma biçimlerine uyum sağladık ve müşterilerimize güvenlik hizmetlerimizi sunmaya devam ettik" diyen Uzelli'ye göre, önümüzdeki yıl beklemeye alınan ihtiyaçların gündeme gelmesiyle sektör büyüyecek. Kovid-19'un getirdiği yeni çalışma düzeni, yeni lojistik süreçler nedeniyle halihazırda birçok firmada kurulu sistemlerin revizyonu, yeni düzene adapte edilmesi, 2022 yılında öne çıkacak olan konuların başında yer alacak. Uzelli, sektörün önümüzdeki yıllarda yüzde 6 ila 8 arasında büyümesini devam ettireceğini söylüyor.