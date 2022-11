2023’te 1 milyarıncı yolcusunu taşıyacak

Ssalgın döneminde uyguladığı başarılı stratejiyle gökyüzünde rakiplerinden pozitif ayrışan Türk Hava Yolları (THY), yükselişini rekorlarla sürdürüyor. Dünyada en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan üçüncü hava yolu firması olduklarını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, global hava yollarına karşı kapasite sunumunda büyük bir fark ortaya koyduklarını söyledi.THY'nin bugüne kadar karşılaştığı zorluklardan her zaman güçlenerek çıktığını belirten Bolat, "Pandemide eğer uçuş ekibinden vazgeçen hava yolu şirketlerinden olsaydık bugün bu kapasiteyi ortaya koyamazdık. 89 yıllık bir başarı hikâyesinden bahsediyoruz. 90'ncı yılımıza daha güçlenerek, büyüyerek gireceğiz. 400'ncü uçağımız gelecek. 2023'te 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız" diye konuştu. Hem gönüllerde hem de marka araştırmalarında Türkiye'nin en değerli şirketi ünvanını taşıdıklarının farkında olduklarını kaydeden Ahmet Bolat, bu anlamlı rollerin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini, Türk bayrağını gururla taşırken, ülkeye en iyisini kazandırmak istediklerini söyledi. Kargo faaliyetlerinin de desteğiyle bu yıl ikinci çeyrekte THY'nin toplam geliri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 4.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünyayı ektisi altına alan yüksek enflasyonun, operasyon yaptıkları her istasyonda ciddi maliyet artışlarına sebep olduğunu söyleyen Prof. Bolat, "Yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk 6 ayında 737 milyon dolar net kâr elde ettik" diye konuştu. THY'nin nereden nereye geldiğinin bilinmesi için referans noktalarının olması gerektiğinin altını çizen Bolat, "2005'te 12'si geniş gövdeli, toplam 83 uçağımız vardı. 7 tane A340-300, 5 tane de A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 geniş gövde uçağımız var. Sadece geniş gövdede 10 kat büyümüşüz" değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Bolat, dünyanın dört bir yanında hava yolu şirketleri ve havalimanlarının krizden çıkış tedbiri olarak çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken kendilerinin çalışanlarla birlikte yürümekten vazgeçmediğini dile getirdi. Bolat, şunları kaydetti: "THY'ye ilk 6 ayda 963 yeni çalışma arkadaşımız katıldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 600'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece döviz getiren bir şirket değil, istihdam sağlayan bir şirket olarak da gurur duyuyoruz."Ahmet Bolat, bünyelerine katacakları 1.100 pilotla havacılıktaki yükselişlerini sürdürürken ekiplerin uçuş yoğunluğunu yüzde 10-15 azaltmayı öngördüklerini bildirdi. Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız pilotlarla artan yolcu talebine de yanıt vereceğiz" diye konuştu.Bu yıl 1 milyon Amerikalı'nın Türkiye'ye turizm amaçlı seyahat ettiğini belirten Ahmet Bolat, "Kültürel ve millet bağları nedeniyle Amerikalılar'ın en çok gittiği İngiltere'ye 1.8 milyon kişi gitmiş. Biz seneye 2 milyon Amerikalı'yı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin döviz ihtiyacını gidermek için büyük bir atılım yapalım" dedi.THY ile Türkiye'nin ilk akıllı elektrikli aracı TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında TOGG kullanıcıları, THY'nin Miles&Smiles ödül programından mil kazanabilecek. Miles&Smiles üyeleri, TOGG ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden mil kazanabilecek. Üyeler milleriyle ödül bilet alabilecek ya da Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken tutarın bir kısmını milleriyle ödeyebilecek. TOGG kullanıcıları shopandmiles. com web sitesinden de alışveriş yapabilecek.THY, eylülde 7.3 milyon yolcu taşıyarak yüzde 85.4 doluluğa ulaştı. Bu dönemde toplam arz edilen koltuk kapasitesi Eylül 2019'a oranla yüzde 15.9 üzerine çıktı. THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 84.9, iç hat doluluk oranı ise yüzde 90.2 olarak gerçekleşti. Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7.6 arttı ve 145 bin tona ulaştı. Eylül sonunda THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 390 oldu.THY Teknik A.Ş.'nin hangar kapasitesinin 2006 yılından bugüne 3.5 kat arttığını kaydeden Ahmet Bolat, "THY Teknik şu anda filodaki bütün uçakların bakımlarını yapabilecek seviyede. Daha öncede söylediğim gibi kısa dönemde THY'nin konsolide karlarının yarısına yakını iştirak şirketlerinden elde etme yolunda hedefimiz var. Burada en önemli oyunculardan biri THY Teknik. Bunun için elimizdeki hangarların kapasitesi arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.