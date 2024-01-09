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Haberler Ekonomi Haberleri 2023’te 127 bin 720 vatandaşa ‘vefa’ götürüldü
Giriş Tarihi: 10.1.2024

2023’te 127 bin 720 vatandaşa ‘vefa’ götürüldü

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pilot proje olarak başlattığı 'Vefa Projesi' dalga dalga büyüyerek tüm Türkiye'de vefa seferberliğine dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Ulusal Program'a dönüşerek ülke genelindeki yaşlı ve engellilere iyiliğin büyümesine neden olan programla 2023'te 127 bin 720 vatandaşa 'vefa' götürüldü. Vefa Projesi'nden yaşlı, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabiliyor.
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2023’te 127 bin 720 vatandaşa ‘vefa’ götürüldü
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