2023’te Antalya’ya turist akını

Son Genel Kurul'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Başkanı seçilen Kaan Kavaloğlu, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 2022 yılını ana pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen başarıyla kapattıklarını anlatan Kavaloğlu, Antalya'da 13.5 milyon turistin ağırlandığını hatırlatarak, 2023'te 15 milyonunun rahatlıkla aşılacağını söyledi.Kavaloğlu, "Rusya 2019'a oranla yüzde 50 düşüşte ama Almanya 2019 yılı rakamını az da olsa geçti. 2022'de İngiltere 1 milyonu geçti. Ukrayna pazarını ise tamamen kaybettik. İngiltere Ukrayna açığını kapattı. Bu kadar başarılı olmamıza rağmen 13.5 milyonda kalmamızın sebebi, bu pazarlardaki değişkenliklerden kaynaklanıyor. 2022 Mart ve Nisan aylarında planımız Rusya'dan haftada 21 uçak getirtmekti. Biz günde 80 uçak getirttik. Rusların başka ülkelere gidememesi, Rusya'daki tur operatörlerinin çok dikkatli davranması, büyük bir rekabete girmeden kendilerini de finansal olarak ayakta tutmaları, devletin Türk bayraklı tur operatörlerine vermiş olduğu destekler, bunların hepsi birleşti ve biz kötü bir zamanı hafif sıyrıklarla atlattık" şeklinde konuştu."2023'te Antalya'da İngiliz pazarı 1 milyon 350 bine, Alman pazarı 4 milyon rakamına yaklaşır" diyen Kavaloğlu, Rusya'nın performansının sezonun gidişatını belirleyeceğini belirterek, "Ben Rusların tekrar Almanları geçeceğini ve 5 milyona çıkacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı. Sektörün artık ucuz olma lüksünün olmadığının altını çizen Kavaloğlu, "Haziran- eylülde fiyatlarımız zaten yüksek. Geçiş dönemleri dediğimiz nisan-mayıs ve ekim-kasım dönemlerinde biz de fiyatlarımızı rakip ülkelerin fiyatlarına denk getirebilmeliyiz" dedi.İç pazar öncelikli pazar olmalıEskiden iç pazarın sadece yüksek sezona sıkıştığını anlatan Kavaloğlu, "Artık nisan ve kasım aylarında da iç pazar misafiri geliyor. Bu da 7 milyon olan rakamı 10 milyonlara taşıdı" dedi. İç pazar misafiri potansiyelinin 15 milyon olacağını aktaran Kavaloğlu, bu sayıya ulaşabileceğini kaydetti. Kavaloğlu, iç pazarın sadece kriz zamanlarında değil, tüm zamanlarda öncelikli pazar haline gelmesi gerektiğini ekledi.