2023’te sanayi ve ihracatla daha çok büyüyeceğiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2023"ün ikinci çeyreği itibarıyla küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağını belirterek, "Böylece 2023'te sanayi ve ihracat rakamlarının Türkiye'de büyümeye destekleyici yönde daha fazla etki edeceğini öngörüyoruz" dedi. Asmalı, sanayi üretiminde artışın ekim itibarıyla üst üste 28'inci ayına ulaştığını belirterek, artışların imalat sanayisinin üretim potansiyelini göstermesi bakımından oldukça olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı.