2023’te zarar rekoru kıran 37 afet oldu

2023 yılı 380 milyar dolarlık doğal afet bilançosuyla tarihe geçti. 118 milyar dolarlık da sigorta zararı oluştu. 2023 yılı doğal afet sigortalarında hasar miktarı 1 milyar doları aşan 37 rekor olayla kapandı. 2024 yılı da hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde meydana gelen önemli afetler de toplam ekonomik kayıplar 45 milyar doların üzerine çıktı. Küresel sigorta kayıplarının en az 17 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.Aon'un Küresel Sigorta Pazarına Genel Bakış Raporu'nda ortaya konan bu tablo reasüransın her zamankinden daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Sigorta piyasası eğilimlerinin yararlı bir göstergesi olan reasürans yenilemeleri de istikrarlı bir iyileşme göstermiş durumda. Rapordaki verilere göre, 2024 yılının ilk çeyreği sonunda reasürans sermayesi 695 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı.Sigortacıların çoğu 2023 yılında kâr bildirdi ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde sigorta pazarı büyümeye devam etti. Rapora göre, çok sayıda sigorta şirketinin 2023'ü sağlıklı kârlarla bitirmesi ve reasürans piyasasındaki kayda değer iyileşmelerin etkisiyle 2024 yılının 2. çeyreğinde sigorta sektörü büyüme odaklı bir seyir izlemeye devam etti. Sigortacıların büyüme hedefleri ve pazardaki sağlıklı rekabet, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının da hafiflemesine yol açtı. Tercih edilen ve iyi performans gösteren risklerin fiyatlarında düşüş yaşanırken daha az tercih edilen zorlu risklerde de fiyat artışları devam etti. Raporda, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı EMEA Bölgesi'nde sigortacıların hem yerel hem de çok uluslu risklerde büyüme arayışında olmaları nedeniyle kaza sigortaları piyasasında rekabetin sağlıklı bir şekilde devam ettiğine de dikkat çekildi.Konuyla ilgili değerlendirme yapan Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, "2024 yılının ikinci çeyreğinde sigorta piyasasında yaşanan gelişmeler hem yerel hem de global ölçekte dikkat çekici fırsatlar sundu. Sigorta sektöründe sağlanan büyüme ve rekabetçi ortam, müşteri lehine şartlar yarattı ve bu süreç, Aon olarak müşterilerimize daha uygun fiyatlar, esnek poliçe seçenekleri ve genişleyen teminat imkânları sunmamıza olanak tanıdı" dedi.